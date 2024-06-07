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Bach 7CW マウスピース トランペット用 【バック】
商品番号 T82739271283
商品名

Bach 7CW マウスピース トランペット用 【バック】
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピース何度か本体に取り付けて使用した為、シャンクに微少な擦り傷があります。＜特徴＞バックのマウスピースは、世界中でプロフェッショナルから初心者まで最もよく使われています。貧弱な楽器をレベルアップさせ、良い楽器はいっそう良くなります。豊かな音量で、イントネーションに優れ、高い音から低い音まで反応がよく、響きが豊かで、全域にわたって音の粒が揃い、適度な抵抗が疲労を防ぎます。7CW：広いクッションリムで柔らかくて厚い唇に向いています。カップの大きさ：M普通内径：16.20mmリムの厚さ：SW外側に向かって徐々に低くなる
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