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- 貴重‼️江戸時代‼️輪島塗片口‼️
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商品詳細
江戸時代、輪島塗片口外側黒内側わ珠色昔は金より価値があったと聞いて居ます、お酒を樽から受ける物です、明治、大正の物は多々見掛けますがこの丼鉢のような形の物は殆ど見掛けません此れこそ古い物の証です、骨董、塗り物のお好きな方如何ですか、お花をいける方は花器にもアレンジ出来ますよ。何分にも古い物ですのでキズ汚れ等は御座いますのでご承知の上購入お願い致します、私のコレクションでしたが整理する事に致しました。サイズは直径が２５センチ、クチバシから後ろまで３０センチ、高さが１７センチです。買った時は50000円
http://narcologia.ru/goods/protein447134.html
http://narcologia.ru/goods/choice176185.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox939439.html
貴重‼️江戸時代‼️輪島塗片口‼️-
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