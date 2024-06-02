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シェクター　diamond series extreme-4 エレキベース
商品番号 K39582063170
商品名

シェクター　diamond series extreme-4 エレキベース
ブランド名 シェクター
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シェクター　diamondseriesextreme-4です暗めの赤色とでかっこいいです。弦高低めで、個人的にはかなり弾きやすいベースだと思います。フレット残量7.8ネックはやや順反りです。弦高低めでかなり弾きやすいベースになります。ぜひご検討ください。お値段相談受け付けます。
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