シェクター　diamond series extreme-4 エレキベース

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商品詳細
シェクター diamondseriesextreme-4です暗めの赤色とでかっこいいです。弦高低めで、個人的にはかなり弾きやすいベースだと思います。フレット残量7.8ネックはやや順反りです。弦高低めでかなり弾きやすいベースになります。ぜひご検討ください。お値段相談受け付けます。
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