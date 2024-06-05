ポケモンカード 151 1BOX分 20パック

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こちらの商品はポケモンカードゲーム151未開封20パックになります。コンビニ、家電量販店等の購入制限のある店舗で購入したバラパックとなります。複数店舗で購入したので、封入率はBOX単位とは異なります。御了承の上、ご購入お願いいたします。未開封ではありますが、ランダム性のある商品ですので、中身での評価はご遠慮願います。上記ご納得の方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。カイカミツレシロナセキツツジキバナヒスイの仲間たちシンオウの仲間たちピカチュウギラティナアルセウスオリジンパルキアオリジンディアルガVSTARリザードンミュウツーリーフィアグレイシアバオッキーゼラオラルカリオゾロアークバラパック