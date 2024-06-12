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- 1/18 バットマンフォーエバー バットモービル マテル エリート
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商品詳細
箱にダメージがあります。固定されたまま撮影しています。トラブルの原因になるので交渉はご遠慮下さい。 メルカリ便で発送予定ですがらくらくかゆうゆうは日によって変わり、変更の場合でも特にお知らせしません。ネットショップで購入したダンボールが大量に余っているためネットショップのロゴがあるものや汚れがあるダンボールもそのまま再利用しますので気になる方はご遠慮下さい。撮影機器の影響で色合いが違っていることがあります。猫がいるため毛の付着が避けられませんので気になる方はご遠慮下さい。
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