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ポケモンカード151 空箱　ぺりぺり付き　3箱
商品番号 S73017919428
商品名

ポケモンカード151 空箱　ぺりぺり付き　3箱
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151空箱　ペリペリ付き　3個セットパックはございません。目立った傷、汚れ等は見当たりません。空箱のみとなります。発送の際は折りたたみます。即購入可能です。神経質な方はご購入いただかないようお願いいたします。宜しくお願い致します。ポケモンカードゲームポケットモンスターポケモンカーポケカSARsarAR151マスターボールミラーマスボキハダカイナンジャモミモザエリカボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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