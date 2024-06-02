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ギタースタンド機能搭載椅子
商品番号 L29493336755
商品名

ギタースタンド機能搭載椅子
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GATORFrameworksゲーターフレームワークスギタースタンド機能搭載イス折り畳み可能Amazonで12,164円で先週購入しました。イメージと異なったので出品します。試しに数分座った程度のため、未使用に近い、としておりますが、一度人の手に渡ったもののため、気になる方は購入をご遠慮ください。また、値下げ交渉はご遠慮ください。#ギター#椅子#ギタースタンド
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