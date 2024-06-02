ギタースタンド機能搭載椅子

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商品詳細
GATORFrameworksゲーターフレームワークスギタースタンド機能搭載イス折り畳み可能Amazonで12,164円で先週購入しました。イメージと異なったので出品します。試しに数分座った程度のため、未使用に近い、としておりますが、一度人の手に渡ったもののため、気になる方は購入をご遠慮ください。また、値下げ交渉はご遠慮ください。#ギター#椅子#ギタースタンド
http://narcologia.ru/goods/cotton780261.html
http://narcologia.ru/goods/smear718004.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual407646.html
GATOR Frameworks ゲーターフレームワークス ギタースタンド機能搭載イス 折り畳み可能 GFW-GTRSTOOL (耐荷重量：113.3kg) 【国内正規品】
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