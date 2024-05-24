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石印材 2顆印 一対 蘭花青田 青田石 古青田 珍品 希少品 篆刻 中国
商品番号 C46948079650
商品名

石印材 2顆印 一対 蘭花青田 青田石 古青田 珍品 希少品 篆刻 中国
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

印面約29~30㎜角、長さ約117㎜の石印材の2顆印、青田石の蘭花青田になります。この大きさではなかなか見ない、1枚を半分に切り出した一対の印材です。小傷はあるとお考えください。画像と実際の色味は違います。ご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/smear761504.html
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