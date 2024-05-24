印面約29~30㎜角、長さ約117㎜の石印材の2顆印、青田石の蘭花青田になります。この大きさではなかなか見ない、1枚を半分に切り出した一対の印材です。小傷はあるとお考えください。画像と実際の色味は違います。ご理解ください。



石印材 2顆印 一対 蘭花青田 青田石 古青田 珍品 希少品 篆刻 中国 ...



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いろは歌印48顆 篆刻、印材-



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