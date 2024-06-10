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【備前焼】 置物 獅子
商品番号 V29159095620
商品名

【備前焼】 置物 獅子
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

【商品】備前焼置物獅子【作家】不明です。【商品説明】　・サイズ：高さ:約14㎝　最大幅:約15㎝奥行:約9㎝　・頭部から背中にかけて自然釉の出た焼き上がりの良い作品です。　　手頃な大きさですので、様々な場所に飾ってお楽しみ頂けます。　・「共箱」はありません。　　こちらで準備した紙箱にお入れして発送致します。【注意事項】　・尾の先端が経年擦れになっています。　・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の　　色合いや質感が異なって見えることがあります。　・ご購入は、購入手続きの早い方を優先とさせて頂きます。#備前焼#備前焼のある暮らし#置物#獅子#民芸#陶芸　#pottery#岡山#自分へのご褒美#外国人へのプレゼント#海外への手土産
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