一番くじ ウマ娘 7弾 A賞 シンボリルドルフ

ご覧くださり、ありがとうございます。一番くじウマ娘7弾【A賞】シンボリルドルフになります。新品・未開封品です。自室のグッズ整理の為、出品いたしました。ルドルフが好きな方にご購入いただければと思います。素人保管の為、初期傷等気にされる方は購入をお控えください。



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