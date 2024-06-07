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一番くじ ウマ娘 7弾 A賞 シンボリルドルフ
商品番号 B13467202907
商品名

一番くじ ウマ娘 7弾 A賞 シンボリルドルフ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださり、ありがとうございます。一番くじウマ娘7弾【A賞】シンボリルドルフになります。新品・未開封品です。自室のグッズ整理の為、出品いたしました。ルドルフが好きな方にご購入いただければと思います。素人保管の為、初期傷等気にされる方は購入をお控えください。
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