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ギター・ウクレレ・マンドリン＊リメイク工房
商品番号 O57893835248
商品名

ギター・ウクレレ・マンドリン＊リメイク工房
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【貴方だけのクールな１本をお探しなら】★レスポールスペシャル型リメイク　世界に1本のみ(^。^)✳︎レトロアンプは付属しません！◎セレクタースイッチは排除（4つのツマミで自由にサウンドミックス）◎スペシャルはキャラメルイエローが一番◎エセロゴ入りヘッド（コピー物に他メーカーロゴは絵的にダサイので）◎レリック風コンター加工◎グルーヴ音楽の最先端を行くアフリカ大陸マーク◎オシャレ度アップのブラックテールピース仕様◎ソフトケース付属デザイン良ければ鳴りも良し！リメイクギターは早い者勝ちで(^-^)《リメイク信条》有名メーカーだろうが何だろうが他人とカブるのが嫌い！だから、世界に１本だけのリメイクを(^-^)
http://narcologia.ru/goods/forthcoming322092.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis301344.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy946653.html
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