トリプレットビート マスカーニャ SAR 進化3形態

マスカーニャsar1枚ニャローテAR1枚ニャオハAR1枚商品の状態を写真で確認してから購入するようお願い致します。センタリング綺麗です横線なしまたトラブル防止の為一律プレイ用でお願いします。製造過程の初期キズ等万が一あるかもしれないので写真をご確認してから購入お願いいたします神経質な方はご購入をお控えください発送時には折れ、濡れ対策をして発送させて頂きますマグネットローダーでの発送の場合は別途500円になりますすり替え防止の為、NCNRでお願いします。気になる事はコメントください相場よりも下げています‼️高騰した場合は値段変更します#ポケモンカード#ミュウ#エリカ#リーリエ#151黒炎の支配者種類···ポケモンカード(ポケカ)



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