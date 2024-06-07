茶道 練習点前7点セット 千歳盆 茶道具 お茶セット 漆塗り 黒

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商品詳細
開封はしておりますが、未使用品です。未使用ではあるのですが、小さいスレがありました。写真11、12枚目にてご確認ください。セット内容・千歳盆:約径28×高11cm・棗・茶筅・茶碗・建水・茶巾・茶杓外箱ありますが、汚れやテープ跡等あります。長期保管の中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe371611.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful665451.html
http://narcologia.ru/goods/cotton930361.html
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