

Bill Lawrence BC1D-62 ブリッジ 刻印 ストラト Bill Lawrence BC1D-62 ブリッジ 刻印 ストラト



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一時的に値下げする場合はございますが、基本的には値引き交渉には応じておりません旨、ご理解いただきますようお願いいたします。80年代～90年代に国内で生産されていた頃のBillLawrence/ビル・ローレンスの21フレットネックだった初期のストラトモデル、BC1D-62からの取り外し品です。サドルにBillLawrenceの刻印が入っています。取り付けネジピッチは多くのFenderJapan製のギターに搭載されたブリッジと同じようですが、弦間ピッチはFenderJapanで多い11.3㎜ではなく10.8㎜です。■簡易クリーニングについて私自身、これまでにヤフオクやメルカリで入手した数々の商品の中に、「汚くて触りたくないなぁ、、」とか、写真に写ってなかったので気が付かなかったような瑕疵（かし）を発見し、購入した事を後悔するよう事が少なからございました。そこで、私の出品した商品を入手した方が同じような気持ちには出来る限りなって欲しくないとの思いから、出品に際し、出来うる限り（完全ではございません）汚れを落としたうえで、出品しております。（ただし、なにぶん、中古品ですので、汚れ等を極端に気にされる方はご購入をお控えください。）管理番号：#3H104