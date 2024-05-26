maxon OD808 マクソン　ギター　オーバードライブ　ブースター　マクソン

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商品詳細
OD808MAXONオーバードライブ オリジナル ヴィンテージ品です。塗装はがれは多いですが、オリジナルの音はやはり良いです。動作確認済みです。改めて弾きましたが、やはり良いです。売りたく無くなってきたので値上げさせて頂きます、申し訳ありません。#MAXON#OD808エフェクトタイプ···オーバードライブ
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