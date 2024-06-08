清水 六兵衛 ぐい呑 盃 杯 色かわり 五客 茶道具 酒器 c608

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清水六兵衛色かわり盃五客です。（内一客）赤絵盃 径約5.5cm 高約2.3cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。