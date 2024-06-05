【E.YAZAWA】スペシャルビーチタオル(ロゴ)

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人気ソロアーティスト···矢沢永吉カラー ブラック/レッドサイズ H80㎝×W150㎝素材 綿100%写真5枚目 かなり薄い汚れ写真6枚目 ほつれ※自宅保管品、NC、NR、NCにご理解いただける方のご購入を宜しくお願い致します※コメント、値下げ交渉お気軽にどうぞ。グッズ種類···タオル/ハンカチ