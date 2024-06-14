PENN ELCOM ハードケース スネアケース

ご覧いただきありがとうございます。■商品説明■PENNELCOMハードケースサイズ(約)外寸：縦47cm×横67cm×奥行24cm重量：7.4kg■状態■一部テープの跡や小傷ございますが、その他は比較的美品の類になるかと思われます。ケース内はとても綺麗でございます。詳細はお写真にてご確認下さい。付属品はございません。■発送目安■お支払い確定後、1～2日以内に発送いたします。■発送方法■プチプチを巻いて匿名配送で発送いたします。■その他■※中古品ですので商品にご納得いただいてからのご購入をお願いします。こちらの商品は即購入大歓迎です✨️上記をご確認のうえ是非ご検討くださいませ！アクセサリー...その他



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