ちいかわ モモンガ ぬいぐるみ セット

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モモンガと一緒ぽてたまぬいぐるみプチミニマスコットもちっとプチミニマスコットセリフ付きマスコットサンリオコラボクロネコの5点セットです！モモンガと一緒ぬいぐるみのみタグ付きで、その他はありません。また、セリフ付きマスコットはしっぽが本体と離れてしまっており、ヒモとセリフもありません。特に目立つ汚れなどはないですが、あくまでも素人保管ですのでそちら気にならない方のみ購入お願いします！質問等お気軽にコメント下さい^^*※バラ売りは3点から受け付けます