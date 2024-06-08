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ローゼンタール　魔笛　デミタスカップ\u0026ソーサー
商品番号 Q92965710697
商品名

ローゼンタール　魔笛　デミタスカップ\u0026ソーサー
ブランド名 ローゼンタール
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モーツァルト作曲の魔笛の歌詞が皿の裏に金文字で描かれた美しいデミタスカップ\u0026ソーサー2客です。一枚のソーサーにとても小さな点が付いています。写真5ソーサー12cm他にも大皿を出品していますので是非ご覧下さい。
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ローゼンタール デミタスカップ&ソーサー2客 | wic-capital.net

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