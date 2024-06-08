ローゼンタール　魔笛　デミタスカップ\u0026ソーサー

モーツァルト作曲の魔笛の歌詞が皿の裏に金文字で描かれた美しいデミタスカップ\u0026ソーサー2客です。一枚のソーサーにとても小さな点が付いています。写真5ソーサー12cm他にも大皿を出品していますので是非ご覧下さい。



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