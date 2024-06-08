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- 【お値引き】アジアンインテリア エスニックインテリア タイアカ族 刺繍額
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商品詳細
中国 雲南省のハニ族のビンテージ民族衣装の刺繍部分です手仕事でクロスステッチのシンプルな技法ですが 緻密さ圧巻の色合せは芸術性の高い刺繍です希少なビンテージ品になりますご興味のある方、古布骨董であることのご認識の上ご検討よろしくお願い致しますサイズ 刺繍15cm×15cm 額 36.5cm×36.5cm 厚み1.5cm写真撮影にガラスが反射したため外してます ガラス付きになります
http://narcologia.ru/goods/freezer204998.html
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