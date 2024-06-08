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【お値引き】アジアンインテリア　エスニックインテリア　タイアカ族　　刺繍額
商品番号 U88617254728
商品名

【お値引き】アジアンインテリア　エスニックインテリア　タイアカ族　　刺繍額
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国　雲南省のハニ族のビンテージ民族衣装の刺繍部分です手仕事でクロスステッチのシンプルな技法ですが　　　　緻密さ圧巻の色合せは芸術性の高い刺繍です希少なビンテージ品になりますご興味のある方、古布骨董であることのご認識の上ご検討よろしくお願い致しますサイズ　刺繍15cm×15cm　　　　額　36.5cm×36.5cm　　　　　　厚み1.5cm写真撮影にガラスが反射したため外してます　ガラス付きになります
http://narcologia.ru/goods/freezer204998.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper440409.html
http://narcologia.ru/goods/stair789200.html
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