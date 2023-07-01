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ポケモンカード　オモダカ　SAR
商品番号 I97149125521
商品名

ポケモンカード　オモダカ　SAR
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきましてありがとう御座います。神経質な方や完品をお求めの方はご購入をお控えください。トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。カードは自引きで即スリーブに入れてます。発送の際は、濡れ、折れ防止対策を致します。即購入◯　値引き×
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