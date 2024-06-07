ポケモンカード　クレイバースト　1Box

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商品内容ポケモンカードゲームクレイバースト1Box即購入◎値下げ交渉ご遠慮ください。すり替えトラブル防止の為、返品は承れませんのでご了承をお願い致します。購入時にシュリンクとペリペリは外されましたが、中身は新品・未開封です。そのため封入率はシュリンク付きBoxと同一です。梱包資材の関係からパック(未開封)のみを梱包して発送になります。