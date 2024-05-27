ポケモンカード151　1ボックス分（20パック）

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ポケモンカード151 1BOX分 20パック 製造番号一致 売れ筋商品 9945円 ... ポケモンカード151 1BOX分 20パック 製造番号一致 売れ筋商品 9945円 ...



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閲覧いただきありがとうございます。〜商品名〜 ポケモンカードゲーム15120パック主にコンビニ等2p、3p、5p限などの制限のあるお店で購入して集めた20パックになります。 バラパックで購入したものですので封入率はランダムになっておりますので中身での評価はおやめいただきますようよろしくお願い致します。新品未開封パック10Pをプチプチに包み丁寧に梱包し24時間以内に発送致します✨よろしくお願いしますm(__)m 検索用ポケカポケモンカードハイクラスパックトリプレットビートスノーハザードクレイバースト151ミュウリザードンカメックスフシギバナエリカエリカのおもてなしエリカの招待サカキサカキのカリスマエリカマサキ種類···ポケモンカード(ポケカ)