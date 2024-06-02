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オーボエ Muslady 調整済み
商品番号 D77188367241
商品名

オーボエ Muslady 調整済み
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 20,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古オーボエMuslady調整済み中古で購入した物を楽器修理•調整に出した物です。元々故障なく吹ける状態でした。◯ネジ調整済み◯キィコルク交換済み◯ガタツキ補強済みリードの方を削るのに失敗した物が入っていますが、4本のうち2本ほど音が出ました。当方素人で知識がないためあまり詳しくはわからないのでご容赦ください。種類···オーボエ
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