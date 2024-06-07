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高橋恭平 ちびぬい 第1弾
商品番号 E58873673813
商品名

高橋恭平 ちびぬい 第1弾
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第1弾に出た高橋恭平くんのちびぬいです。袋から開封しましたが、ぬいぐるみ自体は持ち歩くことなく暗所に保管していため未使用に近いです。袋はありますが、状態は良くありません。ペット喫煙者おりません。※素人保管のため、神経質な方は御遠慮下さい。人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ちびぬい
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