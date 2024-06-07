高橋恭平 ちびぬい 第1弾

第1弾に出た高橋恭平くんのちびぬいです。袋から開封しましたが、ぬいぐるみ自体は持ち歩くことなく暗所に保管していため未使用に近いです。袋はありますが、状態は良くありません。ペット喫煙者おりません。※素人保管のため、神経質な方は御遠慮下さい。人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ちびぬい



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