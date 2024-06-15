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木彫 ガンダーラ仏立像
商品番号 Q72392909143
商品名

木彫 ガンダーラ仏立像
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木彫のガンダーラ仏立像です。日本の仏様とは少しお顔や衣服が違い、西域のシルクロードを偲ばせるお姿でなかなか素晴らしい作品です。
http://narcologia.ru/goods/kindness46905.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful177651.html
http://narcologia.ru/goods/enquire141289.html
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