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DCマルチバース バットサイクル リペイント品 マーベルレジェンド
商品番号 B16862176182
商品名

DCマルチバース バットサイクル リペイント品 マーベルレジェンド
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封し、一部リペイントしたものになります。付属品は全て揃っています。外箱の角に潰れが見られます。各部画像載せて起きます。バットマンバットサイクルフィギュアーツ(S.H.Figuarts)マーベルレジェンドマクファーレントイズMAFEXDCマルチバース等出品中です！
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