DCマルチバース バットサイクル リペイント品 マーベルレジェンド

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商品詳細
開封し、一部リペイントしたものになります。付属品は全て揃っています。外箱の角に潰れが見られます。各部画像載せて起きます。バットマンバットサイクルフィギュアーツ(S.H.Figuarts)マーベルレジェンドマクファーレントイズMAFEXDCマルチバース等出品中です！
http://narcologia.ru/goods/conception16957.html
http://narcologia.ru/goods/flight784028.html
http://narcologia.ru/goods/marshal998780.html
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