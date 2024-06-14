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朝鮮唐津　取っ手付　ポット
商品番号 R63524246844
商品名

朝鮮唐津　取っ手付　ポット
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

朝鮮唐津のポットです。底裏に刻印がございますが、作者名はわかりません。大きさ（およそ）高さ　19cm口径　9.7cm幅　　13cm（最大部分）重さ　1047g専用箱はございません。丁寧にお包みし、送らせていただきます。自宅での長期保管につき、ご理解いただける方はぜひご検討ください。＃唐津焼＃朝鮮唐津種類...宝瓶・花瓶種類...壺種類...その他
http://narcologia.ru/goods/tenet34863.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit258986.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming874692.html
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