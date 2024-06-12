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- 151 AR コンプリートセット
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商品詳細
フシギダネ sv2a166/165フシギソウ sv2a167/165ヒトカゲ sv2a168/165リザード sv2a169/165ゼニガメ sv2a170/165カメール sv2a171/165キャタピー sv2a172/165ピカチュウ sv2a173/165ニドキング sv2a174/165コダックsv2a175/165ニョロゾ sv2a176/165ゴーリキー sv2a177/165モンジャラ sv2a178/165バリヤード sv2a179/165オムナイト sv2a180/165カビゴン sv2a181/165ハクリュー sv2a182/165ミュウツー sv2a183/165合計 18枚未使用品ですが、初期傷(カードの製造工程上で発生しうる小さな傷、凹み、欠け、直線等)がある場合がございます無言購入可能・コメント無し購入okです！
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