ビート sr　美品　（ガラルの仲間たち sr）

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商品詳細
名称 ビートsr状態 横線なし 白かけなし#東の夕日2019/12/6発売ソード収録イラストレーターさいとうなおき入手困難、ショップ、カードラッシュなど在庫0になってます見つけるの難しいカードです検索用ライチュウポケモンポケモンカードポケカサポートグッズ抽選企画プレゼント300円シャイニースターvタッグオールスターズ連撃れんげき一撃いちげき双璧のファイターvMAXvGXウーラオスリザードン色違いガラルファイヤーガラルサンダーガラルフリーザーリーリエマリィコルニモミクララセイボリーURHRARSRSSRPRRRRRRRUCミラー6500
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