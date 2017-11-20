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- 西国三十三ヶ所/西国三十三箇所霊場集印肉筆/仏事掛/掛軸/名家伝来/AA-378
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商品詳細
【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好ですが、軸裏に多数の糊シミあります。 紙箱付 軸丈 縦 195cm×幅 64cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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