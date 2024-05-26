希少 BATMAN RETURNS REAL ACTION FIGURE

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商品詳細
バットマンリターンズリアルアクションフィギュアTAKARAタカラ高さ約12cmBATMANRETURNS4.7inchREALACTIONFIGURETakara1992箱には多少ダメージがあります。敢えて傷や汚れを隠すような撮り方はしませんが角度によって見え方が違ったり、写真には写らない傷や汚れがある場合があります。神経質な方はご遠慮ください。発送はネコポスやゆうパケットポストを基本的に優先とし、入らない場合は宅急便コンパクトorゆうパケットプラス、それより大きい場合は宅急便orゆうパックで発送させていただきます(*´꒳`*)
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