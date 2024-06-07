ミュウツー dp41edフリーザー bw31edRカメックス bw61edR昔コレクションしていたものです。昔のカードとしては、あくまで個人的にはどれも完品に近い美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。



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