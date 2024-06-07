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極美品　3枚セット
商品番号 Y44544945550
商品名

極美品　3枚セット
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュウツー　dp41edフリーザー　bw31edRカメックス　bw61edR昔コレクションしていたものです。昔のカードとしては、あくまで個人的にはどれも完品に近い美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。
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