一番くじ Pokémon 〜Fantasy Closet〜　ラストワン ポケモン

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商品詳細
一番くじPokémon〜FantasyCloset〜 大幅なお値下げ致しました❣️A賞 ピカチュウ ぬいぐるみ ２点B賞 ポッチャマ ソープディスペンサーC賞 バッグインバッグ D賞 ぬいぐるみマスコット モクロー G賞 ガラスコレクション キャニスター H賞 身だしなみコレクション 3点 ラストワン賞 ゲンガー ぬいぐるみ 上記10点セットです。新品未開封ですが、一番くじ景品に付き初期キズなどある場合が御座いますので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。少しでも気になる方や神経質な方はご購入ご遠慮下さい。※コンビニ払いの方は24時間以内にお支払い出来る方のみご購入下さい。すり替え防止の為返品 ❌自己都合によるキャンセル❌無言取引❌即購入⭕️ダンボールに入れて、安心のメルカリ便、匿名発送になります。※サイズの関係で多少押し込む感じになりますのでご了承下さい。以下検索用 ポケモンカード イーブイ ブラッキー リザードン ブイズ BANDAIバンダイ ポケセン ポケモンセンター ラスワン ポッチャマ グッズ種類···プライズ/一番くじグッズ種類···プライズ/一番くじ
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