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一番くじ Pokémon 〜Fantasy Closet〜　ラストワン ポケモン
商品番号 Y98172345972
商品名

一番くじ Pokémon 〜Fantasy Closet〜　ラストワン ポケモン
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一番くじPokémon〜FantasyCloset〜　大幅なお値下げ致しました❣️A賞　ピカチュウ　ぬいぐるみ　２点B賞　ポッチャマ　ソープディスペンサーC賞　バッグインバッグ　D賞　ぬいぐるみマスコット　モクロー　G賞　ガラスコレクション　キャニスター　H賞　身だしなみコレクション　3点　ラストワン賞　ゲンガー　ぬいぐるみ　上記10点セットです。新品未開封ですが、一番くじ景品に付き初期キズなどある場合が御座いますので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。少しでも気になる方や神経質な方はご購入ご遠慮下さい。※コンビニ払いの方は24時間以内にお支払い出来る方のみご購入下さい。すり替え防止の為返品　❌自己都合によるキャンセル❌無言取引❌即購入⭕️ダンボールに入れて、安心のメルカリ便、匿名発送になります。※サイズの関係で多少押し込む感じになりますのでご了承下さい。以下検索用　ポケモンカード　イーブイ　ブラッキー　リザードン　ブイズ　BANDAIバンダイ　ポケセン　ポケモンセンター　ラスワン　ポッチャマ　グッズ種類···プライズ/一番くじグッズ種類···プライズ/一番くじ
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