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商品詳細
韓国で行ったFF14ファンフェスの限定グッズです。お湯を注ぐととアーモロートが現れます。新品未使用品ですが、一度お湯を入れて確認しました。メルカリを含めて、日本のフリマサイトで最低価額での出品です。即日発送らくらく便丁寧梱包FF14ファイナルファンタジー14Finalfantasy14ファンフェスアーモロートマグカップ
http://narcologia.ru/goods/approximate148620.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit559686.html
http://narcologia.ru/goods/slide875887.html
ファイナルファンタジー14 FF14 ファンフェス アーモロート マグカップ
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