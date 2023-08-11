スターターセットテラスタルミュウツーex パラソルおねえさん　レイジングサーフ

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スターターセットテラスタルミュウツーex未開封1個パラソルおねえさんSR1枚 レイジングサーフ未開封１袋販売される程度の傷はある場合がございますのでご理解ください。※即決OK。返品交換はできません。気になる所は写真撮り直します。お気軽に申し上げてください。プチプチで包んで箱に入れて発送します。種別/詳細···デッキレアリティ···SR鑑定状況···未鑑定種別···シングルカード