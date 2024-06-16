SONY 密閉型スタジオモニターヘッドホン MDR-CD900ST ⑤

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種類...モニターヘッドホンプロ用レコーディングスタジオで使用していたものです。使用感、ヘッドバンドなどの劣化はありますが、音質的にはマメにメンテナンス（パーツ交換など）していたので良好です。（レコーディングスタジオにてエンジニアがチェック済みです。）傷や汚れ、劣化は画像で判断ください。*型番にSTが付いていませんが、初期の方では付いていないものもありますが全く同じものです。他でも出品しているので購入前にコメントをお願いします。スムーズな取引にご協力をお願いします。