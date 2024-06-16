高村高雲 銅製大黒恵比寿

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ご覧いただきありがとうございます。※状態につきましては画像にてご確認お願い致します。サイズ○大黒／高さ:頭上まで約18cm小槌まで約21cm重さ1,450ｇ○恵比寿／高さ:約20cm重さ:約1,420ｇ