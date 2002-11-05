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あいみょん（直筆サイン有り）セット
商品番号 V35589009754
商品名

あいみょん（直筆サイン有り）セット
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 7,095 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あいみょんグッズ大切に保存しておりましたグッズ達！初期モノでレア度の高い品もあります！特にスペシャルは直筆サイン入り写真集！どうぞ宜しくお願い致します！★1stフォトブック「あの子にテレフォン/直筆サイン入り」★ロッキンジャパンTシャツ（Lサイズ/中古）★マグネットセット★トートバッグ（非売品/中古）★AIM付箋（CD初回限定非売品）★まるごとあいみょん（雑誌付録）★TVBros.2019あいみょん20p大特集★ポストカード2枚★クリアファイル※状態は写真を見てご確認下さいませ！※素人保管の為、完璧を求める方はご遠慮下さいませ…※バラ売りは不可でお願い致します…人気ソロアーティスト···あいみょんグッズ種類···写真集#あいみょん#AIM#グッズ#tシャツ#Tシャツ#写真集#歌手#アーティスト
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