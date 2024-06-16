バストロンボーン　マウスピース　ハモンド　19BXL

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商品詳細
種類···その他種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース1年前にバストロンボーンの持ち替え用として購入したものです。2週間ほど使用しました。シャンクに跡がありますが演奏に支障はありません。
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