BTS ARMY MEMBERS SHIP 5期

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BTSARMYMEMBERSSHIP5期 グローバルファンクラブ写真のものを送ります。写真で状態の確認お願いします。下敷きは7枚、レターは9枚です。ポスターに剥がれた部分あります。(4枚目左上のものです)素人保管なので完璧な状態を求める方はご遠慮ください。なにか質問があれば事前にコメントお願いします。BTSバンタングッズ 防弾少年団ナムジュンナムソクジンジンユンギホソクホビジミンテヒョンテテジョングクグクrmjinsugajhopejiminvjkランダムトレカフォーチュンボックスfortuneboxラッキーボックスluckyboxラキボminiflagミニフラグsyslysloveyourselfspeakyourselfワールドツアーラブユアセルフスピークユアセルフ海外公演日本公演MAPOFTHESOULMOS 2017マジックショップオヌル花様年華ButterflyDreamランダムソウジュコンユニバラキドロラッキードローwingsFestasowoozooMEMORIESButterバターptdBluRayBlu-rayMAPOFTHESOULON:E日本語字幕ラスベガスLAハピエバソウルコンオンコンファンクラブ限定アーティストメイドartistmadeパーカーピアスパジャマボストンソウジュ小宇宙ユニバーサルミュージックFCBTSMAPOFTHESOULON:EDVDoneトレカBlu-rayDVDPTDSowoozooブルーレイ釜山magicshopマジックショップマジショ釜山韓国盤DVD公式トレカ