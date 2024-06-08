期間限定お値下げ中～8/13まで】WANDS 第2期 直筆サイン色紙 ...

☆期間限定(8/13まで)お値下げ中☆※それ以降は元の価格に戻りますWANDS第2期メンバー直筆サイン色紙上杉昇柴崎浩木村真也当時、WANDSのライブ会場で「アルバム購入者限定・抽選で直筆サイン色紙プレゼント」に当選し、スタッフさんから直接手渡しで受け取ったサイン色紙になります。帰宅後、額縁に入れて大切に暗所保管しておりましたが久しぶりに見ると経年劣化のシミや変色が出ていました。表から見て左端に変色、真ん中下にシミがあります。(裏も変色あり、画像2、3、4)色紙本体は真っ白ではありませんが、当時からこの色なのか経年劣化のせいかは記憶が定かじゃないので不明です。ただ、サイン部分に問題はなく額縁に入れると変色はあまり気になりません。(個人差があるので、あくまで主観的な感想です)以上ご理解頂ける方、WANDSをお好きで大切にして下さる方、ご購入よろしくお願い致します。☆額縁に入れたまま配送致します。(額縁はこの出品の為に新品購入)☆こちらのメルカリのみで出品しています。即購入️⭕️



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