ポケモンカード　CHR、CSRまとめ売り

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商品詳細
コレクション整理のため出品致します。コレクションしていたものになりますのでキレイな物を揃えております。即購入可。ピカチュウCHRテールナーCHRモココCHRキングドラCHRゼクロムCHRアリアドスCHRタイレーツCHRドータクンCHRロズレイドCHRはくばバトレックスVMAXCSRこくばバトレックスVCSRガラルファイヤーCSRガラルフリーザーCSRジェラルドンCSRまとめ売りになります。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CHR
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http://narcologia.ru/goods/monophonic237412.html
http://narcologia.ru/goods/tenet9763.html
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