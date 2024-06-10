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ポケモンカード　CHR、CSRまとめ売り
商品番号 D76331814402
商品名

ポケモンカード　CHR、CSRまとめ売り
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理のため出品致します。コレクションしていたものになりますのでキレイな物を揃えております。即購入可。ピカチュウCHRテールナーCHRモココCHRキングドラCHRゼクロムCHRアリアドスCHRタイレーツCHRドータクンCHRロズレイドCHRはくばバトレックスVMAXCSRこくばバトレックスVCSRガラルファイヤーCSRガラルフリーザーCSRジェラルドンCSRまとめ売りになります。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CHR
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