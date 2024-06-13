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スズキバイオリン★No.540★1989年★弓SUGITO毛替え★弦張替え済み
商品番号 I39872823316
商品名

スズキバイオリン★No.540★1989年★弓SUGITO毛替え★弦張替え済み
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 24,161 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···弓、顎当てスズキバイオリン★No.540★1989年弦張替え済み、GDAドミナント、Eゴールドブラカット弓　SUGITO毛替え済み顎当て　ガルネリ型に交換肩当て　KUN松ヤニ　PIRASTROTonicaRosinスズキ540番は良く響きます。520番とは20番違いですが、その差はあると言われます。他のバイオリンを主に使ってほとんど使わなくなりましたのでお譲りします。本体は小さな打痕はありますが目立つ傷はありません。弦交換、毛替えしてそれほど使用していません。魂柱は立っています。スズキの顎当てはドレスデン型が付いていますが、ガルネリ型に交換しています。好みの問題ですが、私は中央寄りに顎を置きたいので交換しています。松ヤニは使いかけですが未だ十分ご使用いただけます。ケースは古いものですので配送用とお考えください。よろしくお願いします。
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