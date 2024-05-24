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エヴァンゲリオン　アクリルスタンド　ルミネ全種　シンエヴァ映画特典２種
商品番号 Y14482232707
商品名

エヴァンゲリオン　アクリルスタンド　ルミネ全種　シンエヴァ映画特典２種
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・エヴァンゲリオン　アクリルスタンド　ルミネ全５種セット碇シンジ式波・アスカ・ラングレー綾波レイ真希波・マリ・イラストリアス渚カヲルシン・エヴァンゲリオン映画特典・式波・アスカ・ラングレー、綾波レイ　リバーシブルポスター　１枚・公式謹製36P冊子EVA-EXTRA-EXTRA　１冊上記２点とも映画館で手渡しで渡されましたが、折れないようにクリアファイル＋段ボールに挟んで持ち帰ったため、美品かと思いますが、初期傷等神経質な方はご遠慮下さい。申し訳ありませんが、ばら売りはしておりませんので、セットでお願いします。よろしくお願いします。
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