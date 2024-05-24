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- エヴァンゲリオン アクリルスタンド ルミネ全種 シンエヴァ映画特典２種
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商品詳細
・エヴァンゲリオン アクリルスタンド ルミネ全５種セット碇シンジ式波・アスカ・ラングレー綾波レイ真希波・マリ・イラストリアス渚カヲルシン・エヴァンゲリオン映画特典・式波・アスカ・ラングレー、綾波レイ リバーシブルポスター １枚・公式謹製36P冊子EVA-EXTRA-EXTRA １冊上記２点とも映画館で手渡しで渡されましたが、折れないようにクリアファイル＋段ボールに挟んで持ち帰ったため、美品かと思いますが、初期傷等神経質な方はご遠慮下さい。申し訳ありませんが、ばら売りはしておりませんので、セットでお願いします。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rouge884610.html
http://narcologia.ru/goods/diamond864558.html
http://narcologia.ru/goods/composite117654.html
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