FCTR Glossy Black Jacket ショッピングバッグ付き



FCTRジャケット - ZUTOMAYO MART



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【美品】ZUTOMAYO FCTR Glossy Black Jacket ジャケット メンズ XLサイズ



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ずっと真夜中でいいのに。FCTRジャケット一度使用したのみです。男女兼用大きめ。エナメル風の光沢感のある素材に、全て刺繍のコーチジャケット。希望があればずとまよファクトリーのショッピングバッグお付けします。原則早い者勝ちでお願いします。ずとまよグッズサイズ(約)L：着丈:75cm身幅:75cm袖丈:92cm素材ポリエステル100%カラー···ブラックグッズ種類···その他ミュージシャン種別···グループ転売目的ではないため、値下げ交渉などに応じる場合がございます。