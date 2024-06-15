ポケモンカード スイクン v sar psa10

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【商品説明】即購入いただけます。こちらの商品は私自身でアメリカPSA本社に直接鑑定依頼したワンオーナー品となります。正規品ですのでPSA公式HPにて画像付きで確認することが可能です。※コンビニ払いでのお支払いにつきましては、ご購入後6時間以内にお支払いいただける方のみでお願いいたします。【状態】・〔PSA10最高評価〕でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/ケースの初期キズ等ある場合がございます。・〔PSA10最高評価〕以上を気にされる方はご購入ご遠慮ください。※トラブル防止のため、画像にて状態を確認をして頂き、同意した場合のみ購入をお願い致します。購入後のクレームは受け付けかねますので予めご了承ください。【保管】・防湿庫にて保管しております。【発送】・PSA鑑定ケース付きです。・商品は画像の状態のままケースなど外さずお送り致します。・濡れ、傷対策としてジップロックに入れ、プチプチで梱包し匿名配送にて発送いたします。◆注意事項◆・郵送中の事故等に関しては当方では責任を負えないのでご了承下さい。検索用ポケモンカード ポケカ vstarユニバース 未開封 美品 ミモザ SRSARURHRRRRRRsrrrsarurhrrrrarボタン ペパー 拡張パックスペシャルセット シングルカード BOXシュリンク付き ローダー スリーブ スカバイテラスタル スカバイ #Pikachu#Pokemonユウリsrアセロラの予感srガラルの仲間たちsrアセロラユウリピカチュウカイマリィスターバースイーブイヒーローズリーフィアニンフィアグレイシアブラッキーエーフィリザードンミュウアルセウスゲンガーシロナリーリエシャイニースターV蒼空ストリームフュージョンアーツ摩天パーフェクト25thアニバーサリーコレクション25thanniversarycollection25周年VMAXクライマックスポケカポケモンカードバトルリージョンスペースジャグラータイムゲイザーダークファンタズマロストアビス白熱のアルカナバイオレット