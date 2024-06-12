

［ぼっち・ざ・ろっく!］後藤ひとり PACIFICA 112 パシフィカ ［ぼっち・ざ・ろっく!］後藤ひとり PACIFICA 112 パシフィカ



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ご覧いただき、ありがとうございます。YAMAHAPacifica112VSOBです。【材質】ネック：メイプル指板：ローズウッドボディ：アルダー大人気アニメ［ぼっち・ざ・ろっく！］の主人公\"後藤ひとり\"がアニメ最終話で手にしたPacifica611のエントリーモデルです。アルダーボディにメイプルネック、そしてローズウッド指板という王道の材の組み合わせと、SSHピックアップ配列のおかげで、これ一本でほぼ全てのジャンルをカバーできます。大変弾きやすく、これからギターを始められる方にも大変おすすめです。現代的な音楽にもしっかりとマッチすると思います。ネックはストレート、トラスロッドは余裕があります。フレットの減りはほぼありません。若干の傷等ありますが、個人的には中古ギターの中ではとても綺麗な部類と思います。付属品：ソフトケース、トレモロアーム、取り扱い説明書中古品ということをよく御理解頂いてからの入札をお願いします。疑問点などございましたら、お気軽にどうぞ。#ぼっち・ざ・ろっく#パシフィカ#PACIFICA#後藤ひとり