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【幸　道　書】　僧侶　墨書　吉田幸二郎【客中絶句】　紙本掛軸一幅　　403
商品番号 F19087426653
商品名

【幸　道　書】　僧侶　墨書　吉田幸二郎【客中絶句】　紙本掛軸一幅　　403
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 138,361 円
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商品詳細

書道・習字用品···墨　　　　　　　　幸道書　僧侶　墨書　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田幸二郎　　客中絶句　　　　　　　　　　　　　　　　　大正　14年秋　乙丑年書の形式···掛け軸・掛軸　　　　　　紙本掛軸一幅　　軸先木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箱無ご覧の通り　素晴らしい筆法の書　　客中絶句の書　　大胆な書き込み状態　　表具　本紙　経年による僅かなシミ、オレ有り　鑑賞的には　　　　大きな傷みは御座いません。写真の通りサイズ　表具　　　214cmX86cm本紙　135cmX40cm大幅掛軸　　箱無　　ゆうパックにて120サイズ
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僧侶　墨書　吉田幸二郎　紙本掛軸一幅　　403

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