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- 【幸 道 書】 僧侶 墨書 吉田幸二郎【客中絶句】 紙本掛軸一幅 403
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商品詳細
書道・習字用品···墨 幸道書 僧侶 墨書 吉田幸二郎 客中絶句 大正 14年秋 乙丑年書の形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 軸先木 箱無ご覧の通り 素晴らしい筆法の書 客中絶句の書 大胆な書き込み状態 表具 本紙 経年による僅かなシミ、オレ有り 鑑賞的には 大きな傷みは御座いません。写真の通りサイズ 表具 214cmX86cm本紙 135cmX40cm大幅掛軸 箱無 ゆうパックにて120サイズ
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僧侶 墨書 吉田幸二郎 紙本掛軸一幅 403
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